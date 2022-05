Prenant le contrepied de Netflix, Apple TV+ s'apprête à dégainer un nouveau film d'animation

Luck racontera les aventures de Sam Greenfield, la fille la plus malchanceuse de la planète qui va débarquer au Pays de la Chance, un monde parfait peuplé de créatures magiques.

Au casting vocal, on retrouvera Eva Noblezada dans le rôle de Sam, Simon Pegg (Hot Fuzz, Shaun of the Dead), Whoopi Goldberg ou encore Jane Fonda dans le rôle d'un dragon.