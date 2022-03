Nicolas Cage a peut-être trouvé le rôle de sa vie : lui-même

Accompagné par Pedro Pascal de The Mandalorian, Nic Cage est ici endetté et accepte de se rendre à l'anniversaire d'un milliardaire, grand fan de l'acteur. Sauf qu'il s'agit d'un criminel et que le FBI va demander à Nicolas Cage d'enquêter sur son nouvel ami. Tiffany Haddish et Neil Patrick Harris complètent le reste du casting principal.