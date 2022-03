Fullmetal Alchemist : l'adaptation en live action se poursuit avec deux nouveaux films

Voilà une annonce qu'on n'attendait pas forcément. Fullmetal Alchemist, l'adaptation en live action sortie en 2017 du manga et animes cultes, va avoir non pas une, mais bien deux suites. Warner Bros. vient en effet de dévoiler un trailer pour Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar et Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation.