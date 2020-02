Linky : un bug à plus de 14 000 euros pour un habitant de Quimper

© Alexandre Boero pour Clubic

La mauvaise surprise, en consultant l'appli EDF et moi

EDF déjà condamnée pour surfacturation

L'un des avantages du compteur Linky est de pouvoir suivre sa consommation exacte sur Internet au jour le jour, pour mieux maîtriser sa consommation et adapter la puissance de son compteur, sauf, évidemment, lorsque vous êtes victime d'un bug majuscule qui, sur le coup, peut être une source de panique. Baptiste, un particulier breton, a vécu une drôle d'expérience un peu dans le genre. L'estimation de la facture d'électricité de son T2 de 40 mètres carrés quimpérois affichait un total TTC de... 14 480,08 euros. Il n'en fallait pas moins pour relancer la polémique autour des compteurs d'Enedis.Comme nos confrères dele rapportent, le particulier s'est rendu compte du problème en consultant, de façon tout à fait banale, l'estimation de sa facture via l'application EDF et moi. Il ne s'attendait naturellement pas à voir s'afficher un montant proche des 14 500 euros.Baptiste a, sans plus attendre, contacté EDF pour lui faire part de son étonnement quant au montant digne d'une usine affiché sur son compte. Le fournisseur d'électricité lui a alors répondu qu'il s'agissait probablement d'un problème de mise à jour. Selon EDF, l'ancien et le nouveau compteur auraient été associés et comptés en même temps, et ce depuis l'installation de Linky.Après avoir indiqué au jeune homme de ne pas tenir compte de ce qui était affiché dans l'application, ce dernier a pu passer à autre chose, non sans s'en amuser sur les réseaux sociaux.Au mois de novembre 2019, un cas de surfacturation avait entraîné la condamnation d'EDF et Enedis. Une cliente retraitée originaire d'Arras, dans le Pas-de-Calais, avait vu sa facture annuelle passer de 100 à environ 500 euros, là aussi après l'installation du fameux compteur à son domicile. Après avoir refusé de régler sa facture, EDF avait amorcé une coupure d'électricité chez la dame âgée de 85 ans, qui reçut en échange le soutient de plusieurs associations. Le tribunal d'Arras avait ainsi condamné EDF et Enedis à verser des dommages et intérêts à Gilberte Morel à hauteur de 1 500 euros, ainsi que les 800 euros liés aux frais de justice occasionnés.Plus récemment, le 11 février, EDF et Engie ont été épinglées par la CNIL, qui reprochent aux deux sociétés d'avoir enfreint deux des dispositions du RGPD, concernant le consentement des utilisateurs, qui n'est; et la durée de conservation des données récoltées, jugée trop longue.