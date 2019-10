Linky : le compteur en prend pour son grade dans un sondage d'UFC-Que Choisir

Linky et les Français, ça ne matche décidément pas

Au milieu de l'obscurité, la lumière ?

Progressivement installé dans le paysage français, Linky ne parvient toujours pas à convaincre, plombé par les nombreuses polémiques. Le compteur d'Enedis souffre d'un profond désamour confirmé par le sondage réalisé par l'UFC-Que Choisir entre le 23 et le 31 mai 2019, dont les résultats ont été dévoilés il y a quelques jours. Les problèmes d'installation, les dysfonctionnements et la surconsommation persistent aux yeux des Français.Pour mener leur étude, les équipes d'UFC-Que Choisir ont recueilli, via un questionnaire adressé en complément d'une newsletter hebdomadaire, l'avis de 5 230 personnes équipées de Linky. L'association de consommateurs a aussi commandé un sondage réalisé auprès de 1 200 personnes, représentatives de la population.Et les motifs d'insatisfaction pleuvent à la lecture des résultats. Pas moins de 56 % des personnes interrogées jugent le compteur inutile. Pire, et preuve peut-être également d'un défaut de pédagogie, 69 % avouent ne pas mieux maîtriser leur consommation depuis l'installation de l'appareil à leur domicile. Cruel constat.Au rayon des motifs d'insatisfaction, on retrouve des coupures de connexion sur les box internet, une surconsommation constatée d'électricité, des installations qui disjonctent, des compteurs qui font le coup de la panne, sans oublier une mauvaise pose, ou des coffrages qui ne ferment pas. 17 % des hébergeurs de Linky affirment avoir déjà subi l'un de ces désagréments. Et 83 % d'entre eux n'ont à aucun moment contacté Enedis pour en référer, ce qui n'aide pas à la résolution des problèmes.Mais au milieu de tout cela, le sondage fait ressortir un aspect positif pour ses utilisateurs : pouvoir relever, à distance, la consommation d'électricité. 66 % des Français interrogés affirment que cela les aides à simplifier les démarches. Quand même...