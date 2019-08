Linky : le TGI de Nanterre écarte le lien entre les compteurs et plusieurs pathologies

© Alexandre Boero pour Clubic

Pas de lien de cause à effet selon le juge

De nouvelles études réclamées

Source : Le Figaro

Les recours contre le compteurse suivent à un rythme effréné mais ne se ressemblent pas. Vendredi 2 août,qui demandaientdu compteur de leur domicile ou qui ne souhaitaient pas que ce dernier soit installé chez eux. Le juge a refusé de prendre en considération l'argument médical, contrairement à celui du TGI de Tours, qui avait donné raison à 13 plaignants la semaine précédente.Si une majeure partie des 108 référés a été rejetée, le tribunal de grande instance de Tours avait accédé à la requête de 13 plaignants le 30 juillet. Pour douze d'entre eux,, en faisant falloir le principe de précaution, renforcé par une batterie de certificats médicaux. Pour un treizième cas, le tribunal tourangeau avait même ordonnéau sein d'une habitation où un enfant de sept ans est sujet à un état de fatigue et à des difficultés chroniques., lui,Le juge des Hauts-de-Seine avait fort à faire. Les cas traités provenaient de partout en France : Caen, Grasse, Lorient, Ivry, Nevers et Tours. Les différents tribunaux avaient décidé de regrouper les différents dossiers aux aspérités similaires.Dans le dossier XXL traité par le TGI de Nanterre, les plaignants souhaitaient que soit reconnu l'impact des ondes sur leur santé. Déçue mais pas abattue,, l'avocate des demandeurs et ancienne ministre de Jacques Chirac, se dit «».Les opposants à Enedis reprochent au compteur Linky sa prétendue dangerosité pour la santé, tout en pointant du doigt la collecte de données personnelles qui en découle, données qui ne serait pas suffisamment protégées selon eux. En sachant que le gestionnaire du réseau d'électricité de France prévoit d'équiper un total dede Linky d'ici la fin de l'année prochaine, la grogne n'est pas près de retomber.