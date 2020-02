Les aéroports parisiens seront bientôt alimentés à 10 % par de l’énergie solaire

Trois centrales solaires photovoltaïques en France

À partir de l'année prochaine, les aéroports parisiens feront davantage appel à l'énergie renouvelable. C'est le sens du contrat signé dernièrement entre le Groupe ADP, GazelEnergie, fournisseur français de gaz et d'électricité, et Urbasolar, entreprise française spécialisée dans le solaire photovoltaïque.Plus précisément, il s'agit d'un PPA (), ou contrat de vente directe d'énergie, de 21 ans. L'accord lie donc une partie assurant la production d'électricité, en l'occurrence Urbasolar et GazelEnergie, et une autre qui va l'acheter et la consommer, ici le Groupe ADP.L'objectif est d'alimenter les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget avec de l'énergie solaire. À cet effet, trois centrales photovoltaïques, en cours de construction à l'heure actuelle, seront mises en service en 2021 par Urbasolar, dans le Gard, le Var et en Charente. Elles assureront une production annuelle de 47 GWh, ce qui correspond à 10 % des besoins en énergie des aéroports parisiens et à environ 50 % de l'électricité nécessaire à leur éclairage.Cet accord de grande ampleur s'inscrit dans une tendance globale de recours croissant à l'énergie solaire , de la part des entreprises françaises. Ainsi, en 2019, des PPA du même type avaient été signés par Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le Groupe Boulanger, ou encore la SNCF. Et le Groupe La Poste pourrait également suivre en 2020.Du côté du Groupe ADP, on se réjouit de cette signature, mais l'entreprise n'entend pas en rester là. Elle souhaite poursuivre ses efforts en matière d'énergie renouvelable, comme l'explique son directeur général exécutif, Edward Arkwright : «».