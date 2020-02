L'ARCEP attribue des fréquences 4G et 5G pro aux aéroports parisiens pour les dix prochaines années

© Pixabay

Fluidifier les opérations en piste et au sol grâce au réseau 4G/5G

Une bande destinée aux professionnels et à certains besoins spécifiques

Le renforcement des réseaux et de la connectivité au sein des aéroports a bénéficié d'un sérieux coup d'accélérateur. Ce lundi 3 février, nous avons appris que l'ARCEP (l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a attribué une licence 4G/5G à Hub One, une filiale du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris), et Air France, qui pourront lancer un réseau mobile de quatrième puis de cinquième génération, et ce pour une durée de dix ans (du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2030). Celui-ci couvrira les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.Ce partenariat inédit conclu entre les trois entités permettra à Air France de bénéficier des fréquences attribuées par l'ARCEP et mises à disposition par Hub One dans le courant de l'année 2020. Pour ainsi devenir la première compagnie à bénéficier d'un réseau mobile privé à très haut débit, poursuivant son ascension vers l'aéroport de demain et le transport aérien intelligent, cher à ADP.Une philosophie que partage Guillaume de Lavallade, le Directeur Général de Hub One : «».Après avoir mené des tests - avec succès - du réseau 4G/5G auprès des personnels en piste et au sol, Air France ambitionne de fluidifier ses opérations aériennes en faisant transiter plus rapidement des informations via des appareils mobiles comme les tablettes professionnellesou les scanners de bagages. L'idée, pour la compagnie, est de connecter la totalité des outils de communication de ses personnels au réseau 4G/5G, permettant notamment d'assurer une transmission de vidéo en temps réel.D'un point de vue technique, l'ARCEP a attribué des fréquences dans la bande 2,6 GHz TDD (2 570 - 2 620 MHz), effectivement adaptée aux usages aéroportuaires souhaités, parce que la bande permet un accès au très haut débit 4G, avant, à terme, de basculer en 5G. Cette bande ne se destine pas au grand public mais aux professionnels, qui utiliseront les fréquences sur certaines zones, particulières les aéroports, qui requièrent une couverture mobile bien spécifique.Ces fréquences, qui cohabiteront avec celles réservées au grand public dans les aéroports, seront exploitées en 5G une fois que l'écosystème s'y prêtera.Pour Air France, ce partenariat vise à «», comme le confirme son Directeur Général adjoint informatique Jean-Christophe Lalanne. Et le dirigeant de conclure : «».