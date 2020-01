Le Qatar va construire sa première centrale solaire en partenariat avec Total

Au Qatar, les précipitations sont inférieures à 100 millimètres par an (© Pixabay)

Répondre à 10 % de la demande énergétique du pays

Les projets se multiplient dans la région

À la recherche d'acteurs capables d'honorer son projet de développer une centrale solaire de 800 mégawatts-crête (MWc) située à 80 kilomètres à l'ouest de Doha, le Qatar a jeté son dévolu sur la coentreprise composée par le Japonais Marubeni (51 % du capital) et le Français Total (49 %), à l'issue du premier appel d'offres solaire du pays du Moyen-Orient. Coût total du projet : 421 millions d'euros.Plus habitué aux installations gazières (le pays fut le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié jusqu'à ce que l'Australie le détrône en termes d'exportations en 2019), le Qatar va bâtir sa première centrale solaire et donner vie à son Al Kharsaah Solar PV IPP Projectrojet.La centrale de 800 mégawatts devrait permettre au Qatar de répondre à 10 % de la demande nationale énergétique en période de pointe. Elle devrait attendre sa pleine capacité en 2022, et commencer à alimenter les particuliers, industries et services du pays en énergie solaire dès 2021, avec une capacité de 350 MWc.», a réagi le Président-directeur général du groupe pétrolier français, Patrick Pouyanné.C'est donc pour la Coupe du monde de football que le projet photovoltaïque devrait être pleinement opérationnel, avec une centrale qui sera érigée sur une dizaine de kilomètres carrés (1 000 hectares) et qui devrait abriter 2 millions de modules solaires, à double face, montés sur des trackers. Al Kharsaah est censée permettre au Qatar de réduire ses émissions de CO2 de 26 millions de tonnes sur la durée de vie du projet.», a ajouté le PDG de Total.Le Qatar n'est effectivement pas réputé pour être un pays baignant dans l'écologie. Mais depuis quelques années, les pays du Golfe multiplient les projets d'énergie propre à coups de milliards de dollars injectés dans des infrastructures solaires et nucléaires. L'Arabie saoudite souhaite par exemple construire 200 gigawatts de capacités d'ici 2030, via un méga-projet solaire bâti avec l'appui du conglomérat SoftBank Group. La centrale solaire de Sweihan, aux Émirats arabes unis, produit déjà 1 177 mégawatts.