Grève : les compteurs Linky victimes de la grogne du syndicat CGT Énergie

© Alexandre Boero pour Clubic

La CGT Énergie ne veut pas que des familles soient privées d'électricité en fin d'année

Lire aussi :

Grève : les meilleures applications mobiles pour contourner les perturbations

Les syndicalistes vont poursuivre la lutte durant les fêtes

Il y a quelques jours, nous vous rapportions les opérations menées par la CGT Énergie qui, pour lutter contre le projet de réforme des retraites conduit par Édouard Philippe, a coupé l'électricité dans certaines entreprises et institutions - avec quelques boulettes en prime - et basculé des foyers en heures creuses, un peu partout en France et notamment dans le Rhône. Dans une logique de faire de l'électricité une nouvelle arme de contestation au service de la justice sociale, le syndicat a cette fois ciblé les compteurs Linky, du côté des Pyrénées-Orientales.Mercredi 18 décembre, la CGT Énergie a débranché des milliers de compteurs Linky dans le département de la région Occitanie. Le compteur nouvelle génération d'Enedis limitait l'approvisionnement en électricité de ménages ayant généré des retards de paiement, pour les contraindre à payer leur facture.Le syndicat, par la voix du secrétaire général de la branche des Pyrénées-Orientales Xavier Charreyron, a ainsi justifié son action de déconnexion en affirmant : «».De son côté, Enedis a noté que 70 de ses concentrateurs avaient subi des actes de malveillance. La société, ex-ERDF, a indiqué que les baisses de puissance étaient initiées à la demande des fournisseurs d'électricité comme EDF ou Total Direct Énergie et annoncé son intention de porter plainte.Les concentrateurs ciblés par les syndicalistes alimentaient plusieurs milliers de foyers, qui n'ont ainsi pas subi de coupure de courant. «», a poursuivi Xavier Charreyron.Après les coupures d'électricité de la semaine dernière, la grosse zone commerciale de Plan-de-Campagne, près de Marseille, a été plongée dans le noir jeudi matin, entre 11h00 et 14h00. Selon le président des commerçants de la zone, il s'agissait bien de coupures volontaires, même si la CGT des Bouches-du-Rhône affirme le contraire.Les opérations visant à rétablir l'électricité dans les foyers bridés ou privés d'énergie devraient tout de même se poursuivre durant les fêtes. La CGT Énergie a publié un communiqué de presse, le 19 décembre, dans lequel elle déclare que «» !