Engie rachète les fermes éoliennes de l'Italien Renvico

© Pixabay

Lire aussi :

La filière éolienne française se porte bien et continue de créer des emplois



Engie vient confirmer son leadership en France et se renforce en Italie

Source : Engie

Premier opérateur en énergie éolienne en France, Engie a officialisé, le jeudi 5 décembre 2019, l'acquisition de Renvico et de son portefeuille de parcs éoliens auprès des fonds d'investissement luxembourgeois Macquarie Infrastructure and Real Assets et américain KKR. Le géant français s'empare ainsi des 329 MW de parcs éoliens gérés par Renvico, dont la plus grosse partie (187 MW) se trouve en France, et la plus petite (142 MW) en Italie.L'acquisition a été conjointement menée par le siège français d'Engie et sa filiale italienne. Grâce à celle-ci, Engie reste dans les clous de son objectif d'ajouter 9 GW supplémentaires d'énergies renouvelables à son portefeuille d'ici 2021, dont 3 GW rien qu'en Europe. En France, le groupe est déjà doté d'une capacité installée de 2,1 GW, selon les dernières informations connues, remontant à fin 2018. En Italie, Engie va doubler sa capacité en éolien terrestre, qui dépassera les 300 MW., a réagi Gwenaëlle Avice-Huet, directrice générale adjointe d'Engie.L'industriel hexagonal est le premier producteur éolien, solaire et alternatif hydroélectrique de France. Il emploie par ailleurs quelque 2 500 personnes dans le large secteur des énergies renouvelables. En Italie, Engie compte plus d'un million de clients.Il ne reste désormais plus qu'aux autorités de la concurrence compétentes de valider la transaction, ce qui ne devrait être qu'une formalité.