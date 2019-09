Honda réalise le plus gros achat d'énergie propre jamais conclu par un constructeur auto

© Chere / Shutterstock.com

Compenser les émissions de 100 000 foyers américains

De nouveaux records à battre

Source : LiveMint

Ces accords doivent permettre à Honda de compenser 60% de ses besoins en énergie aux Etats-Unis.Honda achètera cette énergie auprès de fermes solaires et éoliennes situées au Texas et dans l'Oklahoma. À priori, l'électricité ne doit pas être utilisée pour alimenter directement ses usines automobiles de l'Ohio, de l'Indiana et de l'Alabama, mais doit être injectée dans le réseau électrique américain pour compenser l'énergie polluante produite par ces installations. Au total, Honda souhaite compenser 800 000 tonnes de COchaque année, soit les émissions annuelles moyennes de 100 000 ménages américains. Ryan Harty, responsable de développement environnemental chez American Honda Motors Company, a déclaré dans une interview : «».Honda achètera ainsi, chaque année à partir de l'automne 2020, 530 000 MWh issus de la ferme éolienne de Boiling Springs, dans l'Oklahoma. À partir de 2021, une ferme solaire du Texas (son identification précise n'a pas été communiquée) fournira 482 000 MWh par année.D'après, Honda fait ainsi partie des grands groupes internationaux se tournant de plus en plus vers les énergies renouvelables. Dans un autre secteur d'activités, IKEA a annoncé il y a quelques jours que sa production d'énergie renouvelable dépasserait sa propre consommation. L'éolien et le solaire feraient désormais partie des sources d'énergie les moins onéreuses sur le marché, et clients comme investisseurs incitent les enseignes à opter pour ces alternatives vertes.Sur 2018, les achats d'énergie propres par les entreprises ont ainsi battu un record, atteignant 13,4 gigawatts (GW). Toujours d'après, ce record pourrait être de nouveau battu en 2019.Actuellement, Honda couvre 20% de ses besoins grâce aux énergies renouvelables. Le groupe entend poursuivre l'électrification de ses véhicules et, à terme, les recharger exclusivement à l'aide d'énergies renouvelables. Les deux tiers de ses véhicules doivent disposer d'un moteur électrique d'ici 2030. La Honda-E dévoilée plus tôt ce mois-ci au Salon de Francfort, pourrait aider à atteindre cet objectif.