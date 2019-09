Stanford veut transformer du CO2 en carburant qui ne produirait pas de CO2

© Cube3D - Stanford

Moins de CO 2 grâce... au CO 2

Électrolyse à base de cérium

Source : ScienceDaily

La recherche de moyens de transport neutres en carbone passe particulièrement par l'électrification en ce qui concerne les voitures . Mais pour l'aviation ou le trafic maritime, cette solution est plus difficilement applicable, à cause notamment de la longueur des trajets et du poids des batteries. Pour ces secteurs, il faut donc avoir recours à des alternatives.Afin de limiter les émissions de CO, certains scientifiques entendent exploiter... le CO. L'idée de cette méthode est d'éliminer l'un des deux atomes d'oxygène de la molécule, afin d'obtenir du monoxyde de carbone (CO). Ensuite, en ajoutant de l'hydrogène au résultat, il est possible de produire des carburants utilisables notamment par des avions. Et en faisant appel à de l'énergie renouvelable, le procédé pourrait être neutre en carbone.Problème : à l'heure actuelle, les techniques employées pour cette production se heurtent à plusieurs obstacles. Elles sont en effet gourmandes en énergie, ne parviennent à convertir qu'une petite partie du CO, et surtout, le procédé entraîne le dépôt de carbone pur, dégradant le dispositif, voire le détruisant à terme.C'est là qu'interviennent les travaux des chercheurs de l'Université de Stanford (États-Unis) et de l'Université technique du Danemark. Les scientifiques ont allié leurs connaissances pour améliorer le processus.Ils sont ainsi partis des techniques actuelles, reposant sur une électrolyse du dioxyde de carbone, mais en employant un nouveau matériau. En lieu et place du traditionnel nickel, ils ont réalisé une électrode à base d'oxyde de cérium. De cette façon, ils ont obtenu des résultats plus probants : le nouveau dispositif a été beaucoup moins endommagé, ce qui a permis d'augmenter sa durée de vie. De plus, en supprimant les résidus de carbone, l'appareil était capable de convertir davantage de COen CO, limitant ainsi les coûts de production.Cette étude n'a toutefois pas permis d'aller jusqu'à la fabrication de carburant propre. Mais il s'agit d'un nouveau pas encourageant dans cette direction.