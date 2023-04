Les Sims 4 : nouveau cap d'utilisateurs franchi par le jeu d'EA, qui n'en finit plus de séduire

Parmi les « nouveaux joueurs » évoqués par Electronic Arts, plus de 75 % sont basés en dehors de l'Amérique du Nord, et le groupe pointe de nombreuses zones de croissance comme le Brésil, la Pologne, l'Allemagne ou encore… la France !

Selon l'éditeur, le jeu vidéo Les Sims va bien au-delà du simple objet vidéoludique, et se veut une plateforme numérique qui permet à des millions de joueurs « de se découvrir et de découvrir, et de se connecter à des idées et des versions d'eux-mêmes sans limites, à la fois dans le jeu et dans la vie réelle. »