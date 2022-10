EA lance sa nouvelle application pour les jeux vidéo sur Windows

Cette nouvelle application « plus rapide et plus facile à utiliser » peut être téléchargée directement sur le site officiel d'EA. Les utilisateurs d'Origin peuvent également attendre la demande de transfert automatique qui arrivera prochainement. Ludothèque, liste d'amis et sauvegardes en local ou dans le Cloud seront transférées. Il est aussi possible de connecter son compte EA à d'autres services, comme PlayStation, Xbox et Steam.