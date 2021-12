Les lecteurs Clubic ont testé les Marshall motif ANC et leur sentence est irrévocable !

Conclusion

Après plusieurs semaines de test, nos lecteurs font le bilan avec les écouteurs Marshall Motif ANC. Le confort, le design, la qualité de la réduction active de bruit et du son de ces écouteurs font l'unanimité chez nos lecteurs.

Tous retrouvent le design iconique de Marshall qui s'illustre par cet esprit très rock. L'application et ces nombreuses fonctionnalités ont également été saluées grâce à un design épuré. La qualité de la réduction active de bruit en a surpris plus d'un, la mettant même au niveau de certains concurrents "très haut de gamme". Enfin ils ont tous apprécié la sonorité offerte par ces écouteurs, les jugeant idéaux pour l'écoute de musique moderne grâce à un son très vivant et faisant la part belle aux basses et aux médiums. Enfin, la présence d'un égaliseur dans l'application est très appréciable pour celles et ceux qui désirent une écoute plus neutre ou qui met d'autres registres en avant.