Ecouteurs Marshall Minor III et Motif ANC : du rock dans les traces des Airpods et Airpods Pro

Autre modèle, autre inspiration. Les Motif ANC sont plus ambitieux que les Minor III en cela qu'ils exploitent un système de réduction de bruit active. Ils adoptent une typologie intra, ou semi-intra (canule courte), portés par une tige plus courte, ce qui aboutit à une sorte de croisement entre des Airpods Pro et des écouteurs type Oppo Enco W51 . Pour la boite, l'inspiration est encore plus évidente, tant celle-ci se calque sur la forme du boitier des Airpods Pro.