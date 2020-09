Marshall présente son nouveau casque Major IV, doté d'une autonomie époustouflante de 80 heures

Sur la forme, cette nouvelle version n'évolue guère comparée au Marshall Major III Voice. Ce dernier avait déjà largement amélioré l'expérience proposée par les précédents modèles, en profitant d'une meilleure fabrication générale et de coussinets bien plus épais.

Ici, les coussinets sont décrits comme « encore plus doux », et le système de pliage « encore plus efficace », permettant au Major IV de prendre moins de place une fois rangé. Le poids reste presque négligeable : 165 grammes tout juste sur la balance.