Le Marshall Major III Voice double son autonomie et se dote de Google Assistant

Playlist, SMS et itinéraire

Prix et disponibilité

Via : Android Police

Si la compagnie Marshall reste avant tout connue pour ses amplificateurs dédiés aux guitares électriques, ses casques audio ont, au fil des années, conquis le grand public, séduit par un design rétro et des caractéristiques honorables. Depuis, l'offre de la marque s'est progressivement étoffée pour proposer une poignée de produits commercialisés entre 70 et 270 euros. Avec le succès qu'on leur connaît.Cinq mois après l'introduction de trois nouvelles enceintes portables , la firme d'outre-Manche refait parler d'elle. Au menu du jour : une version améliorée du produit Major III Bluetooth. Baptisé Major III Voice, celui-ci a la particularité d'embarquer l'assistant vocal de Google. Ce dernier sera ainsi en mesure de lancer une playlist, lire des textos et indiquer un itinéraire à l'utilisateur, la voix faisant office de guide.Un nouveau bouton prévu à cet effet a été ajouté par les instigateurs du projet, de sorte à ce que le propriétaire du casque accède rapidement à la fonctionnalité. L'autre nouveauté majeure réside dans son autonomie : 60 heures en une seule et unique charge, contre 30 heures pour le Major III Bluetooth. De quoi considérablement améliorer l'expérience utilisateur sur le long terme.Enfin, le «», peut-on lire sur la fiche produit , qui précise par ailleurs sa grille tarifaire et sa date de sortie&nbp;: le 16 octobre 2019, au prix de 169 euros, soit vingt euros de plus que le Major III Bluetooth.