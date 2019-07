Drones : le marché mondial devrait dépasser les 14 milliards de dollars dans les prochaines années

La Chine fournit trois drones commerciaux et grand public sur quatre

Source : Teal Group

Lespoursuivent leur petit bout de chemin, mais pas en catimini, puisque les petits aéronefs civils constituent le secteur de l'industrie aérospatiale à la plus forte croissance sur cette décennie. Face à la multiplication des appareils, les gouvernements et autorités prennent des mesures. Ils réglementent et contrôlent le marché tout en ouvrant petit à petit l'espace aérien, ce qui tend à favoriser l'épanouissement de ce marché juteux.En 2019, le marché du drone civil pèse. Selon l'étude de la société d'analyse Teal Group, celui-ci devrait, soit 12,75 milliards d'euros. Pour appuyer ce chiffre, le cabinet se fonde sur les prévisions des différents systèmes gouvernementaux et civils commerciaux.Pour l'heure, les trois-quarts des drones commerciaux et grand public mondiaux sont fournis par la Chine, notamment portée par le constructeur DJI . Mais celui-ci fait polémique, puisque les Américains voient dans les drones chinois une menace potentielle pour la préservation des données.Enfin, s'agissant de l'utilisation des drones, ces derniers ont le vent en poupe sur le segment de marché de l'inspection industrielle, qui comprend notamment la construction, les mines et l'énergie. L'utilisation des drones dans l'agriculture , pour analyser les champs et pulvériser certains produits, arrive au deuxième rang.