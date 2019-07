Drones : Wing, filiale d'Alphabet, dévoile une appli de contrôle du trafic aérien

L'appli d'abord déployée en Australie

Un système de régulation qui guide les pilotes, pour plus de sécurité et de fluidité

Pour faire face à un espace aérien de plus en plus encombré par des drones parfois indisciplinés, la société, filiale d'Alphabet spécialisée dans le développement d'aéronefs, a mis au point un logiciel intelligent,, servant de système de contrôle de l'espace aérien des drones, qui peuvent naviguer à basse altitude et en toute sécurité grâce à lui.L'application OpenSky fonctionne avec les appareils iOS et Android. Gratuite, elle n'est pour instant, où le service est déployé et actif. Wing y opère déjà après avoir obtenu, en avril dernier, l'autorisation de l'Autorité de sécurité de l'aviation civile (CASA) locale, pour réaliser des livraisons par drone. La société est aussi parvenue à obtenir le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les États-Unis.Outre la livraison par drone, Wing a donc porté une grande partie de son attention sur l'appli OpenSky, quiÀ travers un système de notification, OpenSky délivre ainsi tout un tas d'informations aux pilotes des aéronefs comme les situations d'urgence en cours, les événements sportifs qui ont lieu à proximité de la zone survolée par l'aéronef et d'autres éléments pouvant potentiellement avoir une incidence sur l'espace aérien disponible. Sur la carte, vous pouvezL'application OpenSky se destine aussi bien aux amateurs, qui peuvent prendre plaisir à faire voler leur appareil, qu'aux professionnels, qui peuvent par exemple mener une inspection, cartographier un champ ou une forêt. Ainsi, la sécurité sera renforcée au sein de cet écosystème, qui favorisera la livraison des marchandises par drone tout en évitant tous les obstacles : élément naturel, bâtiment, poteau ou aéronef cousin.