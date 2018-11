200 Go en 12s pour le nouveau SSD Samsung (en thunderbolt 3)

2800 mo/s en lecture, et 2300 mo/s en écriture

500 Go : 400 $

1 To : 700 $

2 To : 1400$

Leest unportable aux courbes racées et agressives. Un design fort à propos lorsque l'on voit de quelles prouesses il est capable.Le X5 fonctionne exclusivement par le biais d'un port(l'USB-C à tout faire), ce qui lui octroie une bande passante de 40 Go/s. Grâce à cela, Samsung est en capacité de proposer des vitesses d'écriture et de lecture complètement folles.On parle tout de même de 2800 mo/s en lecture, et 2300 mo/s en écriture (théorique) ; il nous tarde de tester. Concrètement, vous pouvez déplacer un fichier de 20 Go en 12 secondes. Seule la version 500 Go de la bête bénéficie d'une vitesse en écriture moindre : 2100 mo/s « seulement ».Destiné aux professionnels de l'image et de la vidéo, le Samsung X5 ne pèse que 150 grammes et voit sa face interne équipée d'un revêtement anti-choc. Mieux : le SSD portable est crypté en AES 256-bit, assurant une protection des données optimale.Attention toutefois : le nouveau SSD externe de Samsung n'est pas rétrocompatible avec des ports USB 3 ou inférieurs. Il vous faudra donc un Mac ou un PC compatible avec la technologie Thunderbolt 3 pour en tirer parti.Le Samsung X5 sortira le 3 septembre prochain en trois éditions distinctes :