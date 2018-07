Samsung : bientôt des puces pour des SSD deux fois plus rapides

Des débits plus rapides, pour des stockages plus importants

Contrairement à d'autres types de puces, la finesse de gravure est reléguée au second plan lorsque l'on parle deMoins coûteuse, et plus prometteuse en termes de gains de performances purs, la technique dite de l'empilement de couches de mémoire a été retenue par les industriels.Et à ce petit jeu,vient de faire une belle avancée. Le géant sud-coréen annonce aujourd'hui entamer la production de masse de sa nouvelle puce 3D NAND de cinquième génération, embarquant 96 couches de mémoire, contre 64 auparavant. Samsung annonce des capacités de 256 Gbits et des débits jamais vus jusqu'à présent.Les nouvelles pucesde Samsung seraient capables de monter jusqu'à 1,4 Gb/s en écriture, soit plus de 1,5 fois plus rapides que sur la V-NAND de 48 couches. La latence en écriture diminue de 30% par rapport au V-NAND 64 couches (autour de 500 µs), et « significativement réduite » en lecture.Samsung promet également de belles baisses de consommation d'énergie. La nouvelle puce du Sud-Coréen fonctionnera sous 2,5 V, contre 3,3 V actuellement. La longévité des appareils l'embarquant ne s'en verra qu'améliorée.