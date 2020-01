Transcend JetFlash 910 : une clé haute performance et haute endurance garantie 5 ans

Une clé pas comme les autres



Prix et disponibilité

Source : Techpowerup

Les solutions de stockage dans le Cloud gagnent en popularité et se multiplient, si bien que certains prédisent que la clé USB sera bientôt considérée comme une « relique » ; d'autant que cet objet est sujet aux pannes, à la perte ou au vol, ce qui n'est pas le cas d'une solution dématérialisée.Malgré tout, il faut bien dire qu'une simple clé USB peut rendre bien des services et être d'une grande utilité au quotidien et présente finalement des avantages pour de nombreux utilisateurs, à commencer par ceux qui ne souhaitent pas déposer des données sensibles dans le Cloud.Avec la Transcend JetFlash 910, le stockage USB prend une autre dimension. Sous son aspect ordinaire avec sa coque sobre constituée d'aluminium, cette clé USB cache d'incroyables performances et une endurance remarquable. Proposée en deux versions (128 et 256 Go), la JetFlash 910 n'est pas avare en promesses. Transcend annonce en effet des vitesses de lecture et d'écriture atteignant respectivement 420 Mo/s et 400 Mo/s, des valeurs qui permettent au fabricant de dire qu'un fichier de 4 Go est transféré sur cette clé en moins de 15 secondes !Les performances ne sont pas ses seuls atouts. Utilisant la technologie NAND 3D, la JetFlash 910 affiche également une endurance bien supérieure à la moyenne avec 3 000 cycles P/E, soit l'équivalent de la mémoire flash MLC NAND. À ce titre, si elle est idéale pour le stockage et le transfert de fichiers volumineux, elle est aussi particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de l'utiliser avec une application gourmande en écriture.Pour terminer, le fabricant propose le logiciel Transcend Elite pour accompagner cette clé. Compatible avec Windows, MacOS et Android, il offre des solutions de chiffrement des données et de sauvegarde dans le Cloud, ainsi que des fonctions de restauration.Déjà disponible en boutique, la Transcend JetFlash 910 est commercialisée au prix conseillé de 92 € dans sa version 128 Go, et 145 € pour la version 256 Go. Le fabricant propose en outre une garantie de cinq ans.