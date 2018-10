Lexar JumpDrive FingerPrint : stockage et lecteur d'empreintes digitales

Une clé USB avec capteur ID

Cela fait quelques années maintenant que les utilisateurs de smartphones ont l'habitude de déverrouiller leur terminal avec la reconnaissance digitale. Récemment, cette même technologie a fait ses débuts sur une carte bancaire, avec un modèle actuellement en cours de test et mis au point par Idemia . Aujourd'hui, c'est Lexar qui annonce une nouvelle clé USB, dotée elle aussi de cette même technologie de reconnaissance digitale.En effet, disponible au format 32 Go, 64 Go et 128 Go, cette nouvelle clé USB permet, selon Lexar, d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire, grâce à l'identification par empreinte digitale. Au total, ce sont 10 empreintes différentes qui peuvent être enregistrées, et permettre donc à un petit groupe de personnes (jusqu'à dix donc) d'accéder aux données contenues dans la clé USB. Lexar promet une reconnaissance à la fois précise et véloce, permettant d'accéder au contenu stocké en moins d'une seconde.Lexar annonce également un système de chiffrement 256-bit AES, qui vient donc seconder le système de reconnaissance digitale. Côté transfert, la clé USB JumpDrive Fingerprint F35 est compatible USB 3.0, et permet donc (en théorie) une vitesse de transfert grimpant jusqu'à 150 Mo/s. Elle est compatible avec les univers Mac, Windows XP, Vista, mais aussi Windows 7,8 et 10, sans oublier ce bon vieux Linux.Côté tarifs, la clé Lexar JumpDrive Fingerprint F35 sera disponible prochainement à partir de 32,99 dollars pour la version 32 Go. Il faudra débourser respectivement 50 et 70 dollars pour mettre la main (ou le doigt pour le coup) sur les versions 64 et 128 Go. A noter qu'une version 256 Go est également listée chez Amazon (mais pas sur le site web officiel Lexar ).