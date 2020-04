Covid-19 : sur fond de polémique, l'API de détection d'Apple-Google lancée partiellement

Une application de traçage censée faciliter le déconfinement



L'utilisation de la technologie Bluetooth pose de nombreuses questions



Source : 9to5Mac

Depuis le début du confinement, les états et les entreprises technologiques travaillent sur des applications de traçage des personnes infectées qui utiliseront la technologie Bluetooth pour limiter au maximum la collecte de données personnelles.Apple et Google ont annoncé conjointement ce vendredi 10 avril développer de leur côté des API intégrées aux systèmes iOS et Android et qui pourront être utilisées par ces logiciels pour simplifier le traçage et la communication des informations. La Grande-Bretagne sera la première nation à utiliser ces interfaces de programmation dans sa propre application. Il permettra de s'auto-diagnostiquer dans le logiciel, si les utilisateurs constatent l'apparition de premiers symptômes, pour prévenir les gens qui ont été en contact d'un risque de contamination. Si les patients sont détectés positifs au COVID-19, une alerte se déclenche sur les smartphones pour exiger une mise en quarantaine.Le logiciel devrait être lancé très prochainement mais l'agence britannique de santé explique que les solutions proposées par les deux géants américains ne seront appliquées que partiellement.Le gouvernement veut éviter plusieurs écueils à commencer par le manque de protection des données personnelles des utilisateurs.Comme l'expliquent certains chercheurs, même si l'utilisation du Bluetooth permet de garantir le respect de la vie privée, les personnes qui se déclarent comme potentiellement porteuses du virus pourraient être contactées par les services de santé, ainsi que leurs proches.Le deuxième risque qu'entraine ce type de dispositif reste la possibilité à certaines malintentionnées de se déclarer positives pour créer la panique ou tout simplement pour « s'amuser ».Le dernier problème reste la limitation actuelle du système. Le Bluetooth reste une technologie limitée et pourrait indiquer dans plusieurs mois des cas positifs là où il n'y a pas de risque avéré de contamination, notamment dans des lieux où les consignes de sécurité sont strictement appliquées.En France, le président de la République Emmanuel Macron a confirmé la mise au point d'un logiciel similaire, StopCovid , mais aucune information supplémentaire ou date de lancement n'a été évoquée.