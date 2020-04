Le gendarme des données de l'UE réclame une application paneuropéenne de suivi du coronavirus

Wojciech Wiewiórowski © CEPD

L'appel au développement d'une application mobile pour toute l'Europe

Le RGPD ne devrait pas faire barrage

Source : CEPD

Alors que l'exécutif paraît être de plus en plus ouvert au « tracking », c'est-à-dire à cette idée de pouvoir tracer numériquement les malades du coronavirus de façon à enclencher un déconfinement sans crainte d'une relance de l'épidémie, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), Wojciech Wiewiórowski, a appelé, lundi, à la mise en place d'une application mobile dite « paneuropéenne ». Une solution proposée afin d'éviter de voir chaque pays livrer son propre outil, ce qui pourrait potentiellement porter atteinte à la vie privée des citoyens de l'Union européenne.Ces dernières semaines, plusieurs gouvernements européens (allemand, autrichien, irlandais ou polonais) ont déployé (ou envisagent de le faire) une application qui permet de suivre une personne précédemment atteinte du Covid-19 ou qui a pu être en contact avec un malade de façon à endiguer la pandémie. Mais celles et ceux qui militent pour la protection des données et le respect de la vie privée redoutent de fâcheuses conséquences futures comme le maintien de telles applications une fois la crise sanitaire passée, ou dénoncent le fait que les utilisateurs n'ont pas nécessairement accepté d'être « tracés » .», a indiqué Wojciech Wiewiórowski dans une déclaration publiée le 6 avril. Le Contrôleur européen de la protection des données, en poste depuis décembre 2019, considère que «».Le dirigeant polonais appelle ainsi à la création d'une application mobile Covid-19 paneuropéenne, qui serait «», en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé.Le CEPD semble considérer qu'en utilisant des identifiants temporaires et la technologie Bluetooth pour le suivi des contacts, un équilibre entre la protection des données personnelles, de la vie privée et la protection sanitaire des citoyens européens pourrait être trouvé. Et ce, dans le respect du RGPD, qui ne devrait pas constituer un obstacle pour le traitement des données à caractère personnel, dans le sens où la mesure est «», justifie le contrôleur.L'autorité de l'UE appelle ainsi les développeurs à se manifester pour mener à bien cette entreprise collective.