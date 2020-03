Covid-19 : l'épidémie semble enrayée à Wuhan, pas un seul nouveau cas aujourd'hui

Aucun nouveau cas ces dernières 24 heures

Source : Xinhuanet

Une lueur d'espoir pour les habitants de la ville qui espèrent une levée de la période de confinement , même s'il est encore bien trop tôt pour l'envisager.La situation s'améliore de jour en jour en Chine , et notamment dans la province de Hubei qui n'a pas recensé de nouveau cas de contamination au coronavirus depuis maintenant près de deux semaines.Le ralentissement de la propagation du Covid-19 s'observe également dans la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie où le bilan des décès et des personnes contaminées est le plus lourd. Les autorités sanitaires chinoises ont en effet annoncé qu'aucun nouveau cas n'a été recensé ces dernières 24 heures dans cette ville où 11 millions d'habitants vivent reclus depuis fin janvier.L'épidémie semble s'enrayer à Wuhan avec un bilan prometteur. La ville fait désormais état d'un nombre de patients hospitalisés à la baisse avec 6 636 patients, dont 1 809 dans un état grave et 465 dans un état critique.Ce premier jour sans nouveau cas de contamination intervient plus tôt que ce à quoi s'attendaient les experts, mais il est encore bien trop tôt pour alléger le confinement des habitants de la ville. À l'heure actuelle, seules les personnes disposant d'une autorisation spéciale peuvent encore circuler à Wuhan et la quarantaine est toujours de mise. L'épidémiologiste Li Lanjuan a déclaré dans les colonnes du China Daily : «».Si la situation s'améliore, les autorités doivent néanmoins rester sur leurs gardes pour éviter une seconde vague de propagation du virus. Dans leur dernier bilan, les autorités font état de 34 nouveaux cas confirmés en Chine, tous sont des cas importés et 21 d'entre eux sont à mettre sur le compte de voyageurs provenant d'Espagne et de Grande-Bretagne. La Chine a renforcé ses mesures de contrôle concernant les voyageurs en provenance d'un pays étranger, afin de lutter et endiguer efficacement la propagation du virus sur son territoire.Malheureusement l'épicentre de cette pandémie se trouve désormais en Italie qui a enregistré hier le plus lourd bilan journalier causé par cette crise pour un pays (475 décès en 24 heures). Avec au total plus de 3 000 décès, le bilan italien se rapproche à grands pas de celui de Wuhan ; les chercheurs de l'Université de Gênes estiment que le pic de l'épidémie devrait survenir aux alentours du 24 mars