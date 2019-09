Orange va présenter sa nouvelle Livebox 5 le 9 octobre

© Orange

Orange tease une box plus rapide et économe

Source : 01net

Après Free l'année dernière et SFR il y a quelques semaines, c'est au tour d'Orange de lancer sa box nouvelle génération, comme nous l'évoquions il y a quelques jours . Le FAI vient de dévoiler la date de présentation de sa Livebox 5.Orange a envoyé ses invitations à la presse pour assister au lancement de la Livebox 5, sa box internet nouvelle génération. L'événement aura lieu le 9 octobre 2019 et sera tenu par Fabienne Dulac, la directrice générale d'Orange France. Le FAI nous offre déjà un aperçu du design de sa prochaine Livebox (voir visuel ci-dessus). Contrairement à la Freebox Delta, il mise sur la sobriété avec un boîtier noir assez classique qui semble être une simple remise au goût du jour de la Livebox 4 sur le plan esthétique.Mais c'est bien entendu sur ses performances, ses fonctionnalités et sur son prix que cette nouvelle box sera jugée. Orange tease déjà une box rapide en promettant de «». On peut s'attendre notamment à la présence du Wi-Fi 6, comme sur la box 8 de SFR . À l'instar de ses concurrents, cette Livebox 5 devrait aussi avoir des applications liées à la domotique.L'opérateur parle, en outre, de «», laissant penser que la box serait économe en énergie.