Freebox Delta et One : un bug tracker mis à disposition des utilisateurs

Aucune assistance à distance

Attendues depuis plusieurs années par la communauté, les Freebox Delta et One, lancées début décembre 2018 , ont occupé une place centrale de l'actualité. Mais leur commercialisation ne les protège pas pour autant des légers problèmes régulièrement croisés lors du lancement d'un produit. C'est pourquoi Free a mis en place un bug tracker disponible sur le blog des développeurs de la Freebox., peut-on lire sur la page dédiée. Le moindre problème repéré sur sa Freebox Delta et One peut ainsi être remonté sur ce site. L'entreprise française liste en revanche quelques astuces qui pourraient vous apporter un début de solution. Attention : ce bug tracker n'est pas voué à vous assister en cas de complication.