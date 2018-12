Freebox Delta : un répéteur Wi-Fi, avec une enceinte Devialet intégrée, dans les cartons

Répéteur Wi-Fi Orbi © Netgear

Un répéteur Wi-Fi caché dans une enceinte connectée

Bientôt du son multi-room avec la Freebox Delta ?

avait promis de nouvelles annonces après la présentation de la. Il semblerait que le trublion des télécoms ait déjà un produit en stock pour agrémenter sa nouvelle offre Internet.» avait-il déclaré dans une interview à ouatch.tv . Selon les informations du site MacGénération , ce « petit truc » serait un. L'appareil permettrait de diffuser le réseau sans-fil dans d'autres pièces de la maison et d'améliorer la couverture Internet sur de larges surfaces. Il permettrait d'améliorer les débits à l'étage de la maison ou dans les pièces les plus éloignées de la box.Le modèle proposé parserait plus avancé, technologiquement. Il serait comparable à l' Orbi Voice , produit par la marque Netgear, qui fait également office d'connectée incluant la présence d'Amazon Alexa.L'accessoire fabriqué par Free pourrait intégrer(après tout, il est déjà disponible par défaut sur la Freebox Delta) et la partie son serait évidemment développée par, partenaire majeure de la nouvelle box Internet.Cet accessoire ne serait en aucun cas une révolution. Orange et Bouygues Telecom permettent déjà à leurs abonnés de faire l'acquisition de ce type d'appareil dans leurspremium. Free pourrait, en revanche, offrir un vrai complément à son abonnement très haut de gamme, en proposant, par exemple, un sonentre le Freebox Player et cette petite enceinte.