Bouygues Telecom : une nouvelle Bbox 4K sous Android TV en 2019

Une nouvelle Bbox avec Technicolor

Il y a un peu moins d'un an, Bouygues Telecom lançait en France sa nouvelle, basée sous Android TV. Aujourd'hui, il semblerait que l'opérateur soit déjà à pied d'oeuvre pour le lancement d'une nouvelle box, toujours sous Android TV.Une mystérieuse « Technicolor BboxTV » apparue sur Geekbench n'aura pas mis longtemps à attirer les soupçons vers une possible nouvelleBouygues. Une nouvelle Bbox qui tournerait donc sous Android TV 8.0 Oreo, et qui serait mise au point - comme son nom semble l'indiquer - par Technicolor, en lieu et place d'Arcadyan. Cette Bbox nouvelle génération serait compatible Ultra HD 4K et HDR, et embarquerait Google Assistant.Sous le capot, la box disposerait d'un processeur Broadcom quad-core cadencé à 1,6 Ghz, le tout couplé à 2,5 Go de RAM. Assez semblable aux specs du, un décodeur TV commercialisé notamment en Suède.Doté d'un design sobre et épuré, ce petit boîtier pourrait donc bel et bien constituer la future Bbox. Sortie prévue dans le courant de l'année 2019, Boiygues cherchant probablement à jouer l'offensive face à l'arrivée imminente de la très attendue Freebox V7