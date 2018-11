Confirmant son affiliation à Free, Mamie du Cantal dévoile un bout d'interface de la nouvelle Freebox

Georgette montre un petit bout de l'interface et « confirme » qu'il s'agit bien de la nouvelle Freebox

formidable de pouvoir regarder le delta force de chuque naurice en hachede avec la box internayte de mon petit fils . je peux aussi regarder santa barbara en quatre quart . vive la tequenologie pic.twitter.com/tqSi8rXe7P — Georgette (@mamieducantal) 26 novembre 2018



Une V7 repoussée encore et encore...

bonjour mon petit anthony . c est la nouvelle television de la boite internayte installe par le technicien . — Georgette (@mamieducantal) 26 novembre 2018

mon technicien m a dit que mon petit fils et ses enfants pourront l avoir debut du mois de decembre pour noyel . — Georgette (@mamieducantal) 26 novembre 2018

Laest-elle une farceuse hors pair ? Un troll puissance 1000 ? Ou une remarquable et astucieuse doublure au service de? Si les sceptiques penchent pour les deux premières, la raison nous pousse à nous tourner vers la troisième solution. Et une nouvelle preuve de l'affiliation de Georgette à Free semble effectivement nous aiguiller. Quelques minutes avant d'aller se coucher, ce lundi soir, la Cantaloue a publié un tweet sur lequel on aperçoit unde ce qui pourrait bien être laBon, elle a du mal avec son clavier la Georgette. Mais au-delà des erreurs de langage maîtrisées, plusieurs indices se glissent dans ce tweet. Outre le morceau de l'interface de la Box que l'on peut apercevoir, c'est déjà le deuxième fois en quelques jours que la Mamie glisse le filmdans ses tweets. Non pas que le film de Menahem Golan ait marqué l'histoire du cinéma... maispourrait être le nom de la Freebox (ou de l'une des deux), et pourrait surtout signifier l'intégration d'un VPN à la machine , le long-métrage n'étant pas disponible sur le catalogue français de Netflix comme nous vous l'indiquions ce lundi...En réponse à un internaute qui lui demandait quand sortirait la nouvelle box, Georgette a rapidement répondu dans la foulée que ses enfants pourront l'avoir au début du mois de décembre, pour Noël. La V7 est bien dans les starting-blocks, prête à décoller.Alors oui, on vous l'accorde : les reports se sont multipliés ces dernières semaines, ces derniers mois quant à la sortie effective de la V7. Mais pensez bien que la mission principale du compte Twitter « Mamie du Cantal » est de nourrir le buzz et de, quitte à le frustrer jusqu'au moment où la Freebox sortira enfin, en ayant accaparé toute l'attention nécessaire jusque-là. On appelle ça du marketing. Et si la méthode surprend, force est de constater qu'elle fonctionne.