Freebox V7 : la Mamie du Cantal rentre mardi de Normandie… avec les box ?

La V7, c'est pour Novembre ?

bonjour les jeunes. je rentre mardi de normandie avec trois boites de sables d'Asnelles . — Georgette (@mamieducantal) 31 octobre 2018

13 37 — Georgette (@mamieducantal) 1 novembre 2018



Semaine après semaine, certains s'impatientent pendant que d'autres perdent patience. Alors que Thomas Reynaud, le DG de, annonçait au mois de septembre une sortie de la nouvelle, la fameusen'a toujours pas pointé le bout de son nez. Et le mois de novembre a débuté... Mais un mystérieux tweet depublié le jour d'Halloween a relancé - pour la énième fois - le suspense.Georgette, alias la Mamie du Cantal, n'en est pas à son premier coup d'essai et semble avoir une certaine maîtrise de l'art du buzz, si tenté que l'on puisse parler de véritable buzz. Sans que personne n'ait encore pu confirmer que ce compte factice Twitter créé en 2012 est géré par le groupe Iliad, la société mère de Free, on se raccroche néanmoins à ses différents messages. Il faut dire que Free est plus qu'en retard pour la sortie de la Freebox V7, déjàLa Mamie du Cantal rentre donc chez elle ce mardi... avec trois boites. S'agit-il d'un nouveau message pour annoncer l'arrivée imminente de trois nouvelles Freebox ? On le sait, le mardi correspond traditionnellement aux annonces de l'opérateur. Alors le tweet posté par la plus geek de toutes les cantaloues (pas Nicolas, hein) sonne-t-il comme une vraie prise de rendez-vous ? La réponse ne saurait tarder.Et pour taquiner les curieux, Georgette a récidivé ce jeudi 1er novembre en publiant, à 13h37, un nouveau tweet sur lequel est inscrit "13 37". Ce numéro, qui signifie "Leet speak" (un langage de geek) est, curieuse coïncidence, celui affiché sur la couverture Twitter du compte officiel de Free, qui avait aussi présenté le boitier Server de la Révolution avec ce numéro, en 2010.