L'Arcep lance un site qui cartographie la qualité du réseau internet fixe en France

Débit maximal théorique autour de Clubic © Ma connexion internet - Arcep

Débit maximal et couverture fibre

Statistiques autour de Lyon © Ma connexion internet - Arcep

Un service pas encore complètement au point

Source : Arcep

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) a annoncé le lancement d'un nouveau site, baptisé Ma connexion internet . Son objectif : informer les Français sur les débits et les technologies proposés à chaque endroit du territoire, pour le réseau internet fixe.Concrètement, le service prend la forme d'une carte interactive de l'Hexagone. Celle-ci condense les données issues de multiples sources, dans le but de les rendre aisément accessibles au plus grand nombre.Le site comprend deux fonctions principales. La première, intitulée « DÉBITS », permet de consulter le débit maximal pouvant être obtenu via une connexion Internet fixe, à une adresse donnée. La carte affiche alors plusieurs couleurs, en fonction des vitesses pouvant être atteintes dans une zone d'un rayon d'environ 50 mètres. Notons qu'il s'agit bien sûr de débits théoriques, selon les chiffres fournis par les FAI... Et en cliquant sur un point, ou en recherchant une adresse précise, une fenêtre présentera les opérateurs proposant leurs services à cet endroit, ainsi que les technologies disponibles (fibre, DSL, satellite...).La deuxième fonction, « STATISTIQUES », s'applique à une échelle plus grande. Elle permet d'obtenir diverses informations de couverture au niveau d'une commune, d'un département ou d'une région. Il est ainsi possible, par exemple, de savoir quel est le taux de locaux éligibles à la fibre dans la ville de Lyon ou dans le département du Rhône.Le site Ma connexion internet est pour l'heure disponible uniquement en version bêta, ce qui peut expliquer quelques difficultés de fonctionnement à l'heure actuelle. Au moment d'écrire cet article, le service connaissait en effet d'importants ralentissements, le rendant difficile à utiliser (et contraignant l'auteur à faire preuve d'une grande patience, notamment pour réaliser des captures d'écran).Par ailleurs, l'Arcep indique que cette version comporte encore quelques manques ou erreurs de données. Ces anomalies s'expliquent notamment par le fait que les informations affichées datent en réalité du 30 septembre 2019. De plus, l'autorité a été confrontée à une difficulté liée à «». Par conséquent, certaines adresses peuvent ne pas apparaître sur la carte.L'Arcep a toutefois affirmé qu'elle travaillait, de façon générale, à la fiabilisation du service, de sorte à gommer ces «».