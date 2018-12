L'État offre 620 millions d'euros aux collectivités pour le déploiement du très haut débit

A lire aussi :

Près de 20 millions de foyers éligibles à une offre THD en France

Lundi, le chef du gouvernement,, a signé un ensemble de, portant sur autant de territoires, d'un montant total de Cet investissement , assumé par l'État, tend à donner un réel coup d'accélérateur au, et qui fait partie d'un plan plus vaste lancé au printemps 2013, visant à, un plan d'ailleurs repris par Emmanuel Macron, qui en a fait une de ses priorités lors de son élection, en 2017.L'enveloppe accordée par l'État est destinée à 17 territoires : du mieux loti au moins bien loti, on retrouve l'Auvergne (68,38 millions d'euros pour un total de 122,3 millions d'euros), l'Ain (74,6 M€), le Nord-Pas-de-Calais (72,87 M€), la région Grand Est (62,06 M€), la Charente (60,07 M€), la Martinique (50,55 M€), les Landes (41,87 M€), la Loire-Atlantique (38,46 M€), le Doubs (21,02 M€ pour un soutien cumulé de l'Etat de 31,52 M€), la Corse (28 M€), le Jura (27,22 M€), le Calvados (27 M€), le Lot-et-Garonne (25,51 M€), l'Essonne (14,48 M€, les Deux-Sèvres (3,61 M€), le Var (3,07 M€) et la Guyane (1,3 M€).Le président Macron et son Premier ministre maintiennent l'objectif d'une génération du haut débit partout en France en 2020 et du très haut débit en 2022 ci-évoqué, avec un investissement qui devrait atteindre, à la fin du quinquennat, les. Matignon annonce que ces douze derniers mois, près de 3 millions de locaux ont étéà la fibre optique, permettant de