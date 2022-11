La carte mère la plus rapide du monde chez ASRock ? En tout cas, Sonic the Hedgehog est de la partie

Techniquement, la Z790 PG Sonic est une copie conforme de la Z790 PG Riptide. On regrettera donc le surcoût d'une trentaine d'euros demandé par ASRock pour accoler le hérisson de SEGA et revoir un peu le design de son produit. Une surfacturation malgré tout modeste et puis, quand on aime, on ne compte pas il paraît…