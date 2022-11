ASRock dévoile une carte mère Sonic, on en oublierait presque ses spécifications techniques !

Le fameux hérisson bleu est assez logiquement à l'honneur sur le composant. Sur la devanture, on peut apercevoir le logo de la licence, la tête du héros, un célèbre anneau doré de la saga, le tout dans des teintes de bleu et de blanc. À l'arrière de la carte mère, on peut également voir Sonic en pleine course. Nul doute que cela plaira aux amoureux de la licence.