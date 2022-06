ASRock partage quelques précisions sur le fleuron de sa gamme de cartes mères AMD AM5

La X670E Taichi intègre 2 ports Thunderbolt 4 certifiés USB 4. Un header USB 3.2 Gen 2x2 est de la partie en plus de 5 ports USB 3.2 Gen 2 et 3 ports USB 3.2 Gen 1 sur l'arrière. Seul un HDMI est présent et l'Ethernet est confié à un Killer E3100G 2,5 GbE. Le SATA dispose de 8 ports et l'audio repose sur un Realtek ALC4082 USB et un ESS Sabre 9218 DAC.