AMD AM5 : ASUS présente les premières cartes mères X670E en micro-ATX/mini-ITX

Pour se démarquer encore, ASUS livre le ROG Strix Hive, un petit boîtier externe qui intègre le codec ALC4050 et le DAC ESS Sabre 9260Q pour de l'audio de qualité. Mais, en plus des connecteurs audio, il ajoute un USB-C 3.2 Gen 2 et un système Q-LED de diagnostic ainsi que diverses options pour ne même plus avoir à entrer dans le BIOS.