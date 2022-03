DDR4 / DDR5 : le Chinois ONDA lance une carte mère compatible avec les deux technologies

Sa H610M+ est un modèle micro-ATX dont la principale caractéristique est donc de disposer d'un emplacement DIMM pour de la DDR4-3200 et d'un second emplacement pour de la DDR5-4800. Bien sûr, les deux ports ne peuvent toutefois pas fonctionner simultanément et il n'est pas davantage possible de profiter du dual channel.