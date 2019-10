NVIDIA : des GTX 1650 SUPER dotés de GDDR6 pour fin novembre

Une carte graphique mise à jour pour rivaliser avec la Radeon RX5500 d'AMD

Source : Tech Power Up

Cette nouvelle carte graphique aurait l'avantage d'avoir un GPU TU116 équipé de 1280 Cuda Cores. NVIDIA aurait également opté pour 4 Go de mémoire vidéo en GDDR6, une vitesse mémoire de 12 Gbps (contre 8 Gbps pour la GTX 1650) en 128 bits et une bande passante qui passe de 128 à 192 Go/s pour des fréquences de 1530/1725 MHz.Si les performances proposées ne permettront pas de jouer aux derniers jeux du moment à un niveau de graphisme élevé, le composant sera parfaitement taillé pour proposer une expérience fluide en 1080p.Cette mise à jour de la GTX 1650 pourrait être disponible à partir du 22 novembre et viendrait se placer en concurrence frontale avec la Radeon RX5500 d'AMD sur le marché des cartes graphiques d'entrée de gamme. Le prix reste quant à lui la grande inconnue jusqu'à l'annonce officielle de sa disponibilité.