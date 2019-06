NVIDIA "Super" : une upgrade des RTX dès juillet garder l'avance sur AMD ?

C'est parti pour une upgrade des RTX ?

Quoi ? VRM ? vRAM Prix approx ? Coeurs ? NVIDIA RTX 2080 Ti SUPER Nouvelle chip Non Non confirmé Non confirmé Non confirmé NVIDIA RTX 2080 SUPER RTX 2080 Ti non-OC Unlocked Non 8 ~Vanilla RTX 2080 3072 NVIDIA RTX 2070 Ti SUPER Nouvelle chip Non 8 Non confirmé Non confirmé NVIDIA RTX 2070 SUPER RTX 2080 non-OC Unlocked Non 8 ~Vanilla RTX 2070 2560 NVIDIA RTX 2060 SUPER RTX 2070 non-OC Unlocked Non 8 ~Vanilla RTX 2060 2176

Quid du reste de la gamme ?

Source : Techradar

Tout cela provient d'une fuite (non vérifiée) via WccfTech , qui détaille cinq cartes graphiques « Super », réparties dans toute la gamme NVIDIA RTX.Cette fuite signifie que les NVIDIA GeForce RTX 2060 RTX 2070 , RTX 2070 Ti (qui n'existe pas encore), RTX 2080, et même la RTX 2080 Ti sont censées devenir des versions boostées. Ces « Super » itérations des cartes graphiques existantes contiendront dede la mémoire vive.La NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Super comportera apparemment unqui n'est «», selon WccfTech (jusqu'à 300 watts TDP ?).Cette carte sera également complètement déverrouillée, de sorte que les cartes graphiques complémentaires (AIB), des cartes graphiques tierces utilisant des processeurs graphiques AMD ou NVIDIA, puissent en renforcer la puissance.Voici à quoi s'attendre :Quant aux produits non-phares de la gamme RTX, ils présenteront très probablement tous. Les variantes « Super » auront le même prix que leurs variantes non-Super, tandis que les modèles existants baisseront (à notre avis) en prix. Par exemple, la NVIDIA GeForce RTX 2070 Super comportera une variante « non verrouillée » mais non OC, du GPU RTX 2080.