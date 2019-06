Une GTX 1660Ti en single-slot bientôt disponible chez Colorful

© AnandTech

Une GTX 1660Ti (presque) comme les autres

Assez rares, du fait d'une faible demande, lesdisposent d'un système de dissipation n'occupant qu'un seul emplacement à l'arrière du boîtier. Dernière représentante de cette famille de produits : lade, dont le prix n'a pas encore été dévoilé, préciseSur le papier, la carte dereprend les grandes lignes de ce que NVIDIA propose avec la GTX 1660Ti. On retrouve ainsi uneavec 1536 Cores CUDA, des fréquences comprises entre 1500 et 1700 MHz et 6 Go de mémoire vidéo GRRD6. Colorful a toutefois décidé de. La carte est néanmoins équipée d'un port DisplayPort 1.4, d'un port DVI-D et d'un port HDMI 2.0b en sortie. L'alimentation passe, pour sa part, via un connecteur 8 Pin PCIe.La N1660TI-606-SI3 est refroidie par unmonté en « blower ». De par sa taille, il n'est pas sans rappeler ceux que l'on trouve sur laptops, ce qui lui impose certaines limites. La puce ne doit ainsi pas dépasser le seuil des, et un boîtier bien ventilé sera donc indispensable... ce qui n'est pas toujours une évidence lorsque l'on parle de configurations très compactes.