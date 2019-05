Nvidia augmente (légèrement) la puissance de certaines RTX 2060/2070/2080... sans augmenter le prix

De nouvelles variantes baptisées TU104-410 et TU106-410

Bientôt le bon moment pour acheter des GeForce RTX

Comme l'explique WCCFTech , Nvidia se basait jusqu'à présent sur un mode de production axé sur deux types de dies Turing : les A et les "non A", créant de fait une certaine disparité entre les modèles de RTX 2060, 2070 et 2080 disponibles en boutique. Avec cette méthode de production, des cœurs étaient désactivés sur les puces Turing "non A", et ces dernières ne profitaient pas des mêmes capacités que les dies gradés A, notamment en matière d'overclocking. Les dies les moins performants se voyaient alors utilisés sur des références "basiques" vendus à prix contenus, tandis que les dies de grade A étaient quant à eux destinés aux modèles haut de gamme, overclockés en usine. Cette production bicéphale devrait prendre fin d'ici quelques semaines.D'ici la fin mai, Nvidia se concentrera en effet sur la fabrication de puces baptisées TU104-410 et TU106-410, explique Tom's Hardware Allemagne . Il s'agit de dies qui viendront remplacer les TU104-400 / TU106-400 ("non A") et TU104-400A / TU106-400A (de grade "A") jusqu'à présent fabriqués par le fondeur. Ces nouvelles puces intégreront rapidement le marché pour s'imposer peu à peu sur l'ensemble des modèles disponibles. En conséquence, les cartes Turing RTX 2060, 2070 et 2080 profitant d'un overclocking d'usine pourraient baisser de prix dans les prochains mois. On reste toutefois dans l'expectative concernant la RTX 2080 Ti.Ce changement laisse par ailleurs entendre que Nvidia a amélioré son processus de production. La distribution comme la demande devraient donc progressivement augmenter... avec ce que cela risque d'impliquer à moyen terme en matière de baisse des prix généralisée, note WCCFTech.En clair, envisager l'achat d'une GeForce RTX dans les prochains mois pourrait s'avérer intéressant, et pour cause : tous les modèles bientôt disponibles sur le marché seront dotés de dies gradés "A". Les prix des RTX 2060, 2070 et 2080 pourraient par ailleurs commencer baisser tranquillement, à mesure que la demande augmente, mais sous réserve que les chaînes de production de Nvidia parviennent à tenir la cadence.Si vous comptiez acheter une des trois puces mentionnées plus haut, nous vous recommandons donc chaudement d'attendre un peu.