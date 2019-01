NVIDIA publie les fréquences des GeForce RTX Max-Q design dédiées aux PC portables

Des puces RTX Max-Q relativement souples en matière de fréquences

C'était un secret jusqu'à présent jalousement gardé par Nvidia. Nettement plus à cheval sur les questions de confidentialité que sur sa précédente génération de puce GPU, note Guru3D , le fondeur au caméléon a toutefois consenti à dévoiler officiellement les fréquences précises de fonctionnement des puces RTX Max-Q. Une fois n'est pas coutume, Nvidia laisse en revanche à ses partenaires industriels le soin deles fréquences de cette nouvelle fournée de GPUs à leur guise. L'idée étant, comme avec la génération Pascal, de les adapter à une variété d'appareils aussi large que possible.Dans les faits, cette volonté s'affiche au travers de puces profitant de fréquences de fonctionnement assez souples. Comprenez par là que les OEMs seront en mesure de cadencer les GeForce RTX 2060, 2070 et 2080 Max-Q à des fréquences relativement basses si le besoin s'en fait sentir.En Boost, la RTX 2080 Max-Q peut ainsi se contenter d'une fréquence maximale de 1095 MHz (pour seulement 735 MHz en fréquence de base si nécessaire), tandis que ses cadences maximales sont comprises entre 1380 MHz de base et 1590 MHz en charge. Du côté des spécificités techniques, Nvidia a toutefois été contraint de castrer légèrement sa puce par rapport au modèle de référence - notamment sur le plan de la puissance de calcul brute. Sur le volet RTX-OPS (nouvelle unité de mesure destinée à remplacer les traditionnels TeraFlops sur les puces RTX), la 2080 Max-Q se contente ainsi de 37 à 53 T en fonction des modèles, contre 60 T sur le modèle de référence.Reste que ce spectre élargi, en termes de fréquences, permettra aux constructeurs de disposer de RTX 2080 peu gourmandes en TDP, capables d'être insérées dans des laptops affinés, dépourvus des imposants systèmes de dissipations propres aux références typiquement dévolues au Gaming. Nvidia suit ainsi son plan de route qui prévoyait, lors de l'annonce de ces RTX Max-Q, de faire mieux encore que les GTX Max-Q en la matière. Selon toute logique, nous y sommes, avec en prime des valeurs de TDP qui s'étirent de 80 à 150 Watts dans le cas de la RTX 2080 Max-Q (contre 225 Watts dans le cas du modèle de référence).