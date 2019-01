Découvrez en vidéo comment sont fabriquées les GeForce RTX de Zotac

Visite guidée d'une usine PCpartner, filiale du chinois Zotac

Situé à Dongguan, dans la province chinoise du Guangdong, le site dévoilé ici ne s'attèle qu'à l'assemblage des cartes du constructeur hongkongais. Comprenez que les puces Turing et les modules de mémoire GDDR6 en eux-mêmes proviennent des usines TSMC et Micron, notamment, et sont donc livrés tout prêts à l'usine visitée par le média nippon. Cette dernière prend alors en charge la suite des opérations menant à une carte graphique pleinement fonctionnelle, parée à l'expédition chez les revendeurs.Sont donc présentées ici les différentes étapes de la fabrication d'une carte graphique RTX 20XX, sous licence Nvidia, de l'assemblage des différents composants sur le PCB, à la mise en place du packaging, en passant par le contrôle qualité ou encore l'installation du système de dissipation. L'ensemble du processus de fabrication est passé en revue dans les 8 minutes de vidéo proposées par Impress Watch.