Gigabyte lance 6 RTX 2060, dont une version dotée d’un dissipateur haut de gamme

La Aorus RTX 2060 Xtreme 6G. © Gigabyte

Gigabyte lance six modèles de RTX 2060 dotés de différentes solutions de refroidissement

Aorus 2060 Xtreme 6G : 1845 MHz, équipée d'un trio de ventilateurs Windforce Stack 3X 100 mm et d'un dissipateur en cuivre

: 1845 MHz, équipée d'un trio de ventilateurs Windforce Stack 3X 100 mm et d'un dissipateur en cuivre GeForce RTX 2060 Gaming OC 6G : 1830 MHz, équipée d'un trio de ventilateurs Windforce 3X 80 mm disposant de l'alternate spinning

: 1830 MHz, équipée d'un trio de ventilateurs Windforce 3X 80 mm disposant de l'alternate spinning GeForce RTX 2060 Windforce OC 6G : 1770 MHz, équipée d'un duo de ventilateurs Windforce 100 mm disposant de l'alternate spinning

: 1770 MHz, équipée d'un duo de ventilateurs Windforce 100 mm disposant de l'alternate spinning GeForce RTX 2060 Windforce OC 6G : 1770 MHz, équipée d'un duo de ventilateurs Windforce 90 mm disposant de l'alternate spinning

: 1770 MHz, équipée d'un duo de ventilateurs Windforce 90 mm disposant de l'alternate spinning GeForce RTX 2060 Mini ITX OC 6G : 1695 MHz, équipée d'un seul ventilateur compact de 90 mm

mettra pas moins de six modèles desur le marché dans les semaines à venir.L'retient particulièrement notre attention de par la présence du même dissipateur que la version RTX 2080.Toutes overclockées, les cartes RTX 2060 à venir du côté de chez Gigabyte se différencient essentiellement par leur système de refroidissement et leur fréquence boost.Comme vous pouvez le remarquer : il y en a pour tous les goûts, et surtout toutes les tailles. Les trois premières références donnent dans le massif, là où les modèles Windforce à deux ventilateurs sont plus compacts. La RTX 2060 Mini est, comme son nom l'indique, destinée aux petits boîtiers.à l'exception de la RTX 2060 Mini.