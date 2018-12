Lenovo confirme l'existence d'une GeForce mobile GTX 1160

Une GTX 1160 embarquée dans un ordinateur portable Lenovo



La fiche produit mise en ligne par Lenovo. © Lenovo



Le benchmark d'une carte graphique inconnue sur Geekbench. © TUM_APISAK / Twitter

Il était à peu près certain quepréparait des GPU moins puissants que les futures RTX 2060. Restait cependant l'inconnue de la nomenclature.Aujourd'hui,nous permet donc de nous faire à l'idée : les GTX continueront bien de coexister avec les RTX les plus récentes.Révélée par VideoCardz , on doit néanmoins cette fuite à Lenovo. Le constructeur a ainsi mis en ligne la fiche produit du Legion Y530 , qui offre la possibilité d'être configuré avecLa fiche n'indique pas s'il s'agit-là de GDDR5 ou de GDDR6, mais supposons sans trop nous avancer que Nvidia réserve encore la GDDR6 à ses modèles les plus onéreux.Une information qui peut-être mise en parallèle avec le récent benchmark déniché par Apisak sur Geekbench. La capture d'écran fait état d'une carte graphique inconnue, obtenant un score de 114 206 points sur OpenCL.À titre de comparaison, la RTX 2060 obtient 211 876 sur le même test, et la GTX 1050 Ti enregistre 84 000 points. Il pourrait donc bien s'agir de la future GTX 1160 que liste Lenovo. Au détail près que le benchmark indique clairement que la mystérieuse carte embarque 4 Go de mémoire.Un suspens qui devrait être de courte durée, Nvidia prévoyant de lever le voile sur ses RTX 2060 ainsi que ses déclinaisons mobiles à l'occasion du CES de Las Vegas la deuxième semaine de janvier.