Nvidia : vous trouviez les RTX 2080 Ti trop chères ? Les Titan RTX arrivent

Titan RTX : 4608 coeurs CUDA et 12 Go de mémoire



La Titan RTX teasée par des influenceurs. © Linus Tech Tips

4608 coeurs CUDA

288 TMUs

96 ROPs

576 tensor cores et 72 RT Cores

12 Go de GDDR6

Bande-passante mémoire de 672 Gb/s

Source : VideoCardz

Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle : Nvidia se prépare bel et bien à lancer dessur le marché. En tout cas, ce sont les bruits que l'on entend dans le couloir des influenceurs tech, invités en nombre à tester le bestiau.Si les informations concrètes sur la machinerie qui animera les Titan RTX restent de l'ordre de la spéculation, on sait d'ores et déjà que Nvidia réutiliseraqui loge actuellement les RTX 2080 Ti TechPowerUp s'est alors lancé dans le petit jeu des devinettes et estime que la Titan RTX pourrait se dessiner comme suit :Le design de laressemblerait comme deux gouttes d'eau à celui des, à l'exception d'un détail : la présence d'un néon « Titan » sur sa tranche supérieure.Encore sous NDA, les blogueurs privilégiés n'ont pas encore pu divulguer une fourchette de sortie pourde Nvidia. Pour ce qui est du prix en revanche, on est plutôt confiants pour une étiquette qui irait souffler dans les 2 000 €.